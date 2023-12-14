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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli takım rakibini yenmesi halinde adını bir üst tura yazdırmayı başaracak. Fenerbahçe-Spartak Trnava mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.12.2023 - 19:35 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:41
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Aleksandar Stavrev

        SAAT: 20.45

        YAYIN: Exxen

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle karşılaşıyor.

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

        Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bukota, Bernat, Azango, Ofori, Duris

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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.

        İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

        Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek. Temsilcimiz, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

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        Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak. Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında konuk olduğu Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.

        AVRUPA'DA 266. MAÇ

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu altıncı maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk ediyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 266. maçına çıkıyor.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 265 müsabakada 104 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

        Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

        SON MAÇINI FARKLI KAYBETTİ

        Grupta oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanında 2-0 yenilerek ilk kaybını yaşamıştı.

        Danimarka'ya lider giden Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 6-1 kaybederken, tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı ve grupta da üçüncü sıraya geriledi.

        KONFERANS LİGİ'NDE 14. SINAV

        Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 14. maçını çıkıyor.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 34 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler yediği 19 golün 6'sını ise son maçta kalesinde gördü.

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