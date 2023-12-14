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        Haberler Magazin Yılın kişisi seçilmişti: Taylor Swift bu yıl Google Trendler'e giremedi

        Yılın kişisi seçilen Taylor Swift bu yıl Google Trendler'e giremedi

        Google'ın her yıl açıklanan küresel arama trendleri geçtiğimiz günlerde belirlendi. Google'da en çok aratılan şarkıcılar arasında Shakira ve Joe Jonas gibi isimler yer alırken, Times dergisi tarafından yılın kişisi seçilen Taylor Swift listede yer almadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 14:32 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:32
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        • 1

          'YILIN KİŞİSİ' SEÇİLMİŞTİ

          Her yılın Aralık ayında Google, yılın en popüler arama terimleri listesini küresel çapta açıklıyor. 13 Kasım'da 34'üncü yaş gününü kutlayan Taylor Swift, Times dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' olarak seçildi ancak bu sene Google arama trendlerinde "En Çok Aranan Müzisyenler" listesine girmeyi başaramadı.

        • 2

          SWIFT GOOGLE TRENDLERE GİREMEDİ

          Taylor Swift bu yıl düzenlediği The Eras Tour konseri ve belgesine rağmen listede yer alamaması insanlar tarafından şaşırtıcı bulundu. Google'ın en çok aranan müzisyenler listesinde zirvede Shakira yer alırken ikinci sırada ABD'li country sanatçısı Jason Aldean görüldü.

        • 3

          ŞİRKETE GÖRE TAYLOR SWIFT TRENDLERE GİREMEYECEK KADAR YAYGIN

          Swift'in arama terimi popülaritesinde Google'ın gösterdiği verilerde kopukluk olsa bile, şirketin sözcüsü bunun basit bir açıklaması olduğunu dile getirdi. Şirkete göre "Taylor Swift" terimi Google'da bir "Hava Durumu" terimi kadar yaygın olduğu için bu yılın trendlerinde net bir sonuç elde edilmesi mümkün değil.

          Google sözcüsü Colette Garcia Gizmodo'ya göre "Taylor Swift 2022 ile karşılaştırıldığında, 2023'te büyük artış yaşayan kişi değil, arama ilgisi sürekli yüksek olan bir kişidir" dedi.

        • 4

          KÜRESEL ÇAPTA GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN MÜZİSYENLER

          1. SHAKİRA

          Shakira'nın Google'da en çok aranan müzisyenler arasında birinci sırada görülmesinin nedeninin eski eşi futbolcu Gerard Pique ile yaşadığı ayrılık sürecinden dolayı kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca Shakira'nın Ocak ayında yayınladığı viral şarkısı yükselmesine katkı sağlayan etkenlerden birisi olarak görülüyor.

        • 5

          2. JASON ALDEAN

          Amerikalı Country sanatçısı Jason Aldean, tartışmalara yol açan ve sağcı izleyiciler tarafından desteklenen şarkıları ile viral oldu. Aldean'ın şarkıları eleştirilere maruz kalırken, bazı kişiler onu şiddetti teşvik etmek ile suçladı. Böylelikle Google arama trendlerinde üst sıralarda yer almayı başardı.

        • 6

          3. JOE JONAS

          Jonas Brothers kardeşlerden Joe Jonas eski eşi Sophie Turner ile ayrılık kararı almasıyla beraber gündeme gelen isimlerden birisi oldu.

        • 7

          4. SMASH MOUTH

          Smash Mouth kurucusu Steve Harwell'in hayatını kaybetmesiyle beraber gündeme gelen müzik grubunun "All Star" ve "I'm a Believer" parçaları oldukça popülerdir.

        • 8

          5. PEPPINO DI CAPRI

          İtalyan söz yazarı ve şarkıcı olan Peppino di Capri, 1991 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda İtalya'yı "Comme e ddoce o mare" adlı şarkı ile temsil etmiş ve 89 puanla yedinci olmuştur.

        • 9

          6. GINO PAOLI

          1934 doğumlu İtalyan şarkıcı ve söz yazarı olan Gino Paoli, "Sapore di" ile şöhret yakalamıştır.

        • 10

          7. TOM KAULITZ

          Alman söz yazarı ve prodüktör olan Tom Kaulitz, Tokio Hotel grubunun kurucusu ve gitaristidir.

        • 11

          8. KELLIE PICKLER

          Amerikalı Country sanatçısı Kellie Pickler, American Idol yarışmasının beşinci sezonunda yer aldı. Kocası Kyle Jacobs'ın ölümü ile gündeme gelen Pickler, söz yazarlığı ve müzisyenlik yapmaya devam ediyor.

        • 12

          9. JOSE LUIS PERALES

          İspanyol şarkıcı ve bestedi Jose Luis Perales, birçok ülkede tanınan bir sanatçıdır.

        • 13

          10. ANNA OXA

          İtalyan şarkıcı Anna Oxa, İtalya'da hem müziği hem de fiziği ile büyük şöhret yakalamıştır. Defalarca "Sanremo Müzik Festivali"ne katılan Oxa, "Ti lascero", "Storie" ve "Senza pieta" şarkıları ile tanınır.

          Kaynak: Google, Rolling Stone, Forbes, People, Instagram

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