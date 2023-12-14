ŞİRKETE GÖRE TAYLOR SWIFT TRENDLERE GİREMEYECEK KADAR YAYGIN

Swift'in arama terimi popülaritesinde Google'ın gösterdiği verilerde kopukluk olsa bile, şirketin sözcüsü bunun basit bir açıklaması olduğunu dile getirdi. Şirkete göre "Taylor Swift" terimi Google'da bir "Hava Durumu" terimi kadar yaygın olduğu için bu yılın trendlerinde net bir sonuç elde edilmesi mümkün değil.

Google sözcüsü Colette Garcia Gizmodo'ya göre "Taylor Swift 2022 ile karşılaştırıldığında, 2023'te büyük artış yaşayan kişi değil, arama ilgisi sürekli yüksek olan bir kişidir" dedi.