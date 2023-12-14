İsveç'te "terör saldırısı planlama" ödevi veren öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İsveç'in güneyindeki Jönköping kentindeki bir lisede görev yapan öğretmen öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi verdi. Olaydan haberdar olan eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulundu. Öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İsveç'te bir öğretmen, lise öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi vermesi gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.
İsveç basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Jönköping kentindeki bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi verdi.
Lise öğrencilerine verilen ödevden haberdar edilen eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulunduklarını açıkladı.
Okul yönetimi, öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.