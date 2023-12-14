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        Haberler Dünya Avrupa İsveç'te "terör saldırısı planlama" ödevi veren öğretmen görevden uzaklaştırıldı - Gündem haberi

        İsveç'te "terör saldırısı planlama" ödevi veren öğretmen görevden uzaklaştırıldı

        İsveç'in güneyindeki Jönköping kentindeki bir lisede görev yapan öğretmen öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi verdi. Olaydan haberdar olan eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulundu. Öğretmen görevden uzaklaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:56
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        İsveç'deki öğretmene uzaklaştırma
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        İsveç'te bir öğretmen, lise öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi vermesi gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

        İsveç basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Jönköping kentindeki bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi verdi.

        Lise öğrencilerine verilen ödevden haberdar edilen eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulunduklarını açıkladı.

        Okul yönetimi, öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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        #isveç
        #terör ödevi
        #Jönköping
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