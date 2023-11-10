Bloomberg yazdı: "Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye"

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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD merkezli Bloomberg'de yer alan analizde, "Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye" başlığı kullanıldı. Bobby Ghosh imzalı analizde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile en yakın zamanda iletişime geçmesinin iyi olacağı ifade edildi.

FİDAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ Analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın pazartesi günü ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ankara'da yaptığı görüşmeye de dikkat çekildi ve "Görüşmeye ilişkin açıklamanın kısa olması, iki buçuk saatlik görüşmede yaşanan mesafeyi ortaya koyuyor" denildi. REKLAM

"KAYBEDİLEN ZAMAN TELAFİ EDİLMELİ" Bobby Ghosh analizinde şu ifadelere yer verdi; "Fidan'ın Blinken'a mesafeli davranışı fazlasıyla hak edilmişti. Biden yönetimi, 7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmalarıyla ortaya çıkan krize çözüm bulurken Türkiye'ye karşı ihmalkar davrandı. Türkiye'nin yardımı olmadan ciddi hiçbir çözüm olamaz ve ABD, Erdoğan'ı masaya getirmek için yoğun çaba harcayarak kaybedilen zamanı telafi etmeli.

"ÖDENMESİ GEREKEN KÜÇÜK BİR BEDEL" Aralarında Amerikalılarının da bulunduğu on binlerce hayatı ve çok sayıda rehineyi kurtarmak için Biden'ın Erdoğan'dan 'azar işitmesi' gerekse bile iletişime geçmesi gerekiyor, bu binlerce kişinin hayatını kurtarmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.