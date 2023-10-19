Gazze için bayraklar yarıya indirildi
Türkiye, İsrail'in Gazze'de hedef aldığı hastanede hayatını kaybeden yüzlerce kişiye ağlıyor. Dün gece resmen ilan edilen milli yasın ardından bayraklar yarıya indirildi
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İsrail'in Gazzede sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiyede bayraklar yarıya indirildi.
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AA'da yer alan habere göre milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.
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MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?
İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında hayatını kaybedeler için Türkiye’de üç günlük milli yas ilan edildi.
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Türkiye genelinde anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında bayraklar yarıya indirildi. Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.
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NEDEN İLAN EDİLİR?
Bir ülkenin ortak üzüntü veya kader duygusunu ifade eden milli yas genellikle önemli bir kişisinin ölümü, doğal afet veya savaş gibi olaylar nedeniyle cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir.
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ETKİNLİKLER ERTELENİYOR
Ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesinin yanı sıra resmi törenler de iptal edilir. Bu kapsamda bazı eğlence ve kutlamalar da ertelenir.
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DEPREM FELAKETİNDE İLAN EDİLMİŞTİ
Türkiye'de son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmişti.
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