Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'de açlık krizini derinleştirdi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Gazze'deki 2,4 milyon Filistinliye yönelik yeni bir suç işledi. 1 ay boyunca un, insani yardımlar ve yakıtın girişini engelleyerek, tüm fırınların tamamen kapanmasına ve açlık krizinin derinleşmesine yol açtı. Bu durum, sivil halkın hayatını ciddi tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ve ABD yönetiminin "bu korkunç suçtan tamamen sorumlu" tutulduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM), bu suçları durdurmak için acil müdahale edilmesi çağrısında bulunuldu.

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BM tarafından desteklenen tüm fırınların çalışması durdu

Gazze Şeridi'ndeki Fırın Sahipleri Derneği Başkanı Abdunnasır el-Acrami, AA muhabirine, "BM Gıda Programı tarafından desteklenen tüm fırınların, İsrail'in sınırları kapatması nedeniyle un, şeker, tuz, maya ve motorin gibi malzemelerin tükenmesi sonucu çalışmaları durdu." dedi.

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Acrami, söz konusu durumun devam etmesi halinde yüzbinlerce Gazzelinin büyük bir insani krizle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım, acil yardım ve tıbbi malzeme girişini engellemişti. Bu durum, yerel hükümet ve insan hakları raporlarına göre, insani koşulların daha da kötüleşmesine neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırıları daha da yoğunlaştıracaklarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla göç ettirme planını hayata geçireceklerini duyurmuştu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542'den fazla kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı ise 114 bin 583'e yükseldi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.