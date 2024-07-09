Gazze'de ateşkes: Hamas ve İsrail arasındaki müzakereler Katar'da devam edecek | Dış Haberler

Gazze'de ateşkes: Hamas ve İsrail arasındaki müzakereler Katar'da devam edecek | Dış Haberler

REKLAM advertisement1

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin dolaylı müzakereler, Doha'da devam edecek.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası için Kahire'deki görüşmelerini tamamlayarak İsrail'e döndü.

Bu arada Bar, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'nin Direktörü William Burns ve Mısırlı yetkililerin katıldığı görüşmelerde, Gazze-Mısır sınırına "yer altına da uzanan bir sınır güvenlik duvarı örülmesi" konusunu görüştü.

Yetkililer Kahire'deki görüşmelerde "ilerleme kaydedildiğini" aktarmasına rağmen "iyimser olmak için henüz erken olduğunu, müzakerelerin haftalarca sürebileceğini" belirtti. REKLAM İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea ve Bar'ın yarın dolaylı müzakereler için ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'ya gitmesi planlanıyor. Doha'daki görüşmelere ev sahibi Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, CIA Direktörü Burns'ün ve Hamaslı yetkililerin katılması bekleniyor.

NETANYAHU'NUN TUTUMU BELİRSİZ Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler yükselmişti. Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu. İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya "ilk defa bu kadar yaklaşıldığını", Mossad kaynakları "karşılıklı esir takası anlaşması için altın bir fırsat bulunduğunu" belirtmişti. Netanyahu, 7 Temmuz'da taraflar arasında ateşkes ve esir takası müzakerelerinde en ihtilaflı konu kabul edilen "İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkında" ısrarcı olacağını açıklamıştı. Herhangi bir ateşkes anlaşmasının Gazze'deki Hamas savaşçılarının "kuzeye dönmesinin" engellenmesi gerektiğini aktaran Netanyahu, İsrail'in savaşın hedeflerine bağlı olduğunu yinelemişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra Gazze şehrindeki birden fazla noktaya şiddetli kara saldırıları başlatmış, Filistinli can kayıpları hızla artmıştı. Hamas, Başbakan Netanyahu'yu suçlayarak saldırıların görüşmeleri "sıfır noktasına getirdiği" uyarısını arabuluculara iletmişti. REKLAM İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 571 Filistinli hayatını kaybetti. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.