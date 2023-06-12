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Meyve esansı ve aroması, şeker ve karbondioksit ile hazırlandıktan sonra basınçlı bir hava yardımıyla şişelenen ve özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek maksadıyla sıklıkla kullanılan gazoz ph değeri kaçtır? İşte, gazozla alakalı tüm detaylar…

Gazoz Asit Mi Baz Mı?

Gazozun asit mi yoksa baz mı olduğu sorusuna cevap vermeden önce, kimyada sıklıkla karşımıza çıkan asit ve baz kavramlarını açıklamak gerekmektedir. Suda gerçekleşen çözünme sırasında çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları veren maddelere asit; bu çözünme esnasında hidrojen yerine hidroksil iyonları yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Bir maddenin asit ya da baz olduğunun belirlenmesi, bizlere o maddenin herhangi bir kimyasal tepkimeye girdiğinde ne tür davranışlar sergileyeceğini de göstermektedir. Vermiş olduğumuz bu asit ve baz tanımının dışında, bu iki ayrı madde türü sahip oldukları özellikleri açısından da birbirinden ayrılmaktadırlar. Örneğin asitler, herhangi bir yüzeyi aşındırma gücüne ve ekşiye çalan tada sahip maddelerken; bazlar ise daha acımtırak bir tada sahiplerdir ve asitlere kıyasla daha kaygan bir yapıdadırlar.

Peki yapmış olduğumuz bu tanımdan hareketle gazoz asit mi baz mı? Gazoz çözünme esnasında çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yüklemesi ve bunun yanında da asidik maddelerden meydana gelmesi sebebiyle asit olarak tanımlanmaktadır.

Gazozun asidik bir yapıya sahip olduğunu öğrendikten sonra, bu içeceklerin nasıl üretildiğine de kısaca değinmek gerekmektedir. Gazoz üretimi, ilk olarak su ve şekerden meydana gelen bir tür şurup konsantresinin yapılması ile başlamaktadır. Bu şurubun içine çeşitli esanslar, meyve aromaları ve çeşitli asitler ile kimyasal koruyucular eklenir ve elde edilen bu ürün tanklarda karıştırılır.

Gazozun gazlı bir içecek olmasını sağlayan bileşik ise karbondioksittir. Hazırlanan ve ilk etapta gazsız olan bu şuruba eklenen karbondioksitle ürün gazlı hale gelir ve ardından yüksek bir basınç kullanılarak şişelere doldurulur. İçinde koruyucu maddeler olduğu için pastörizasyon işlemine de tabi tutulan gazozlar, içmeye hazır hale gelirler.

Gazoz Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin asit ya da baz değerlerini belirlemek için kullanılan ölçüme ph derecesi ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Bir maddenin içinde bulunan hidrojenin yoğunluğuna bakmak için yapılan bu ölçüm sonucunda, maddenin ph derecesi saptanır ve o maddenin asit mi yoksa baz mı olduğu belirlenir. Bu ölçüme tabi tutulan maddeler 0 ile 14 arasında bir değer alırlar ve yine 0 ile 14 arasında sayılardan meydana gelen ph cetvelinde gösterilirler. Bu ph cetveli üzerinde 0 ile 7 arasında bir değere sahip olan maddeler asit 7 ile 14 arasında bir değere sahip olan maddeler baz, ph derecesi 7 olan maddeler ise nötr maddeler olarak tanımlanırlar.

Peki, bir çeşit gazlı şerbet olan gazoz ph değeri kaçtır? Gazlı ve şerbetli bir şurup olan gazozun ph değeri 4,3’tür. Gazozun içinde yer alan tartarik asit ve karbonik asit gibi bileşikler, gazozun asidik bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadırlar.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner