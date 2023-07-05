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Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar

Gaziantep Valisi, fabrika yangınındaki ağır bilançoyu açıkladı: 35 milyon dolar

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sağlık ürünleri üreten fabrikada çıkan yangının 35 milyon dolarlık zarara neden olduğunu açıkladı

Giriş: 05.07.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri üreten fabrikada dün çıkan yangının 35 milyon dolarlık zarara neden olduğunu bildirdi.

  • Vali Çeber, fabrikada yanan bölümleri inceledi, fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

  • İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Kemal Çeber, fabrikanın daha fazla zarar görmemesi için ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi.

  • Üzücü bir olayın yaşandığını aktaran Çeber, şunları kaydetti: "Üretilen ürünlerin olduğu depo yandı. Yangının çıkışıyla ilgili kanaatlerimiz var, arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. En büyük tesellimiz ölü veya yaralının olmamasıdır. Dumandan etkilenen arkadaşlarımız vardı, sağlık durumları iyi. Ekiplerimiz canla başla yangınla mücadele ettiler. Meydana gelen kayıp, hepimizi üzecek boyutta. Firma yetkililerimiz yaklaşık 35 milyon dolar kayıp olduğundan bahsediyorlar. Ölü yaralı olmaması en büyük teselli ama kayıp da önemli bir miktar. Allah fazlasıyla yerine koymayı nasip etsin."

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