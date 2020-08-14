Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde 22 ayrı adrese drone destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi ve 17 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramalarda 230 gram eroin, 1 kilo 800 gram esrar, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.