Alınan bilgiye göre, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde istihbarat ve özel harekat şube müdürlüklerinin katılımıyla PKK/KCK/YPG'ye yönelik Düztepe ve Güzelvadi Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.