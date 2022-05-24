Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli öldü

AA

Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde Hakan Şah (35), motosikletle seyisr halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şah, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Hakan Şah, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.