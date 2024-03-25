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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

        Gaziantep'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

        Gaziantep Nurdağı'nda karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 03:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 03:15
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Halil Koca (66) yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 7. kilometresinde, karşı yönden gelen Uğur Arslan (44) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        2 KİŞİ KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        AA'nın haberine göre; kazada, sürücü Arslan ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

        YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Araçlarda yolcu olarak bulunan yaralılardan Fatma Koca, Esra Koca ve Ramazan Tosun ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #gaziantep
        #Nurdağı
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