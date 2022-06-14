Gaziantep'te orman ürünleri fabrikası alev alev yandı

Gaziantep'in Merkez Şehitkamil ilçesindeki Gaziantep Oduncular Sitesi'nde yer alan orman ürünleri işleme fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.