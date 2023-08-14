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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te işçi servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

        Gaziantep'te işçi servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

        Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi, park halindeki TIR'ın dorsesine çaptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 04:04
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        İşçi servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
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        Gaziantep Şehitkamil'de işçi servisinin park halindeki TIR'ın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

        Emre Çökükoğlu idaresindeki servis aracı, Gaziantep-Nurdağı karayolunun Sefaşehir Mahallesi yakınında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. AA'nın haberine göre; ekipler, servisteki işçi Cihan Kodalakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kodalakoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #gaziantep
        #haberler
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