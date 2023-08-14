Gaziantep'te işçi servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi, park halindeki TIR'ın dorsesine çaptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Gaziantep Şehitkamil'de işçi servisinin park halindeki TIR'ın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Emre Çökükoğlu idaresindeki servis aracı, Gaziantep-Nurdağı karayolunun Sefaşehir Mahallesi yakınında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. AA'nın haberine göre; ekipler, servisteki işçi Cihan Kodalakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kodalakoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.