Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Gaziantep'te husumetli aileler arasında 'çöp atma' kavgası: 1'i polis 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te, husumetli iki aile arasında 'çöp atma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı

Giriş: 07.04.2023 - 00:10 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te husumetli aileler arasında 'çöp atma' kavgası: 1'i polis 2 ölü, 2 yaralı
Husumetli aileler arasında kavga: 1'i polis 2 ölü, 2 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Olay, akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aynı sokakta oturan ve aralarında husumet olan Kuş ve Çekiç ailesi fertleri arasında çöp atma gerekçesiyle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada; husumetli ailelerin üyelerinden polis memuru Mehmet Ali Kuş (35) ile Ali Çekiç (23) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru Mehmet Ali Kuş Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne, Ali Çekiç ve diğer 2 yaralı ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ali Kuş ve Ali Çekiç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tedaviye alınan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Nişan' atan çiftin aileleri arasında kavga: 5 yaralı
'Nişan' atan çiftin aileleri arasında kavga: 5 yaralı
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.