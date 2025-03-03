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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te gece kreşi hizmeti | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te gece kreşi uygulaması hizmete girecek

        Gaziantep'te, çalışan ailelere destek olmak amacıyla gece kreşi uygulaması hizmete girecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:57
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        Gaziantep'te gece kreşi hizmeti
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        Gaziantep'te, çalışan ailelere destek olmak amacıyla gece kreşi uygulaması hizmete girecek.

        Belediyeye bağlı gündüz bakım evlerinin, gece kreşi uygulamasıyla 24 saat eğitim hizmeti vermesi sağlanacak.

        Uygulamayla 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek gece kreşleri, 19.00-07.00 saatleri arasında açık olacak ve haftanın 7 günü hizmet sunacak.

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        #gaziantep belediyesi
        #gece kreşi
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