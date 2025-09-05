Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'i engelsiz kent yapma gayretlerine devam edeceklerini belirterek, "Engelli, yeni engeller çıkaran, çocukları aç bırakan (Binyamin) Netanyahu'dur. Engel, elde, ayakta, gözde, kulakta değildir. Engel, nasırlaşmış, vicdansız yüreklerdedir, yaşı akmayan gözlerdedir. Engelli tanımını değiştirdik. O yüzden bu şehri engelli dostu, engelsiz kent şehri yapacağız. Eğitimdeki engeli kaldırmak için büyük gayret gösterdik" diye konuştu.