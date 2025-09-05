Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te engellilere medikal malzeme dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te engellilere 1001 medikal malzeme dağıtıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle engellilere aralarında akülü tekerlekli sandalye, beyaz baston gibi ürünlerin yer aldığı 1001 medikal malzeme dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'i engelsiz kent yapma gayretlerine devam edeceklerini belirterek, "Engelli, yeni engeller çıkaran, çocukları aç bırakan (Binyamin) Netanyahu'dur. Engel, elde, ayakta, gözde, kulakta değildir. Engel, nasırlaşmış, vicdansız yüreklerdedir, yaşı akmayan gözlerdedir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 15:02 Güncelleme: 05.09.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle engellilere aralarında akülü tekerlekli sandalye, beyaz baston gibi ürünlerin yer aldığı 1001 medikal malzeme dağıttı.

        • 2

          Emekliler Lokali'nde düzenlenen dağıtım töreni, Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde eğitim alan görme engelli Metehan Toprak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        • 3

          Aktif Yaşam Merkezi'nin kursiyerlerinden oluşan "Çınarlarımızdan Nağmeler" korosunun sahne aldığı törende, görme engelli çocuklardan oluşan "Minik Melekler" grubu da sevilen türküleri seslendirdi.

        • 4

          Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'i engelsiz kent yapma gayretlerine devam edeceklerini belirterek, "Engelli, yeni engeller çıkaran, çocukları aç bırakan (Binyamin) Netanyahu'dur. Engel, elde, ayakta, gözde, kulakta değildir. Engel, nasırlaşmış, vicdansız yüreklerdedir, yaşı akmayan gözlerdedir. Engelli tanımını değiştirdik. O yüzden bu şehri engelli dostu, engelsiz kent şehri yapacağız. Eğitimdeki engeli kaldırmak için büyük gayret gösterdik" diye konuştu.

        • 5

          Açılan sanat ve meslek eğitim kurslarıyla engellilere yönelik fırsat eşitliği sağladıklarını ifade eden Şahin, "Eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik, her biriyle alakalı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu şehri engelli dostu, emekli dostu, yaşlı dostu, aile dostu, insan dostu bir şehir yapana kadar durmadan çalışacağız" dedi.

        • 6

          Şahin, hazırladıkları yeni projeyle işitme cihazını Gaziantep'te üreteceklerini müjdeledi.

        • 7

          Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise engellilere fırsat verilince her şeyi başarabileceğini dile getirerek, Gaziantep'teki merkezlerde eğitim alan 1100 engellinin özel sektörde istihdam edildiğini kaydetti.

        • 8

          Törende, aralarında tekerlekli sandalye, hasta taşıma lifi, beyaz baston, konuşan saat, bebek sesi algılayıcı cihazların da yer aldığı 1001 medikal malzeme engellilere dağıtıldı.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Habertürk Anasayfa