Gaziantep'te bisiklet yolu ağı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sağlıklı ulaşımı teşvik etmek amacıyla kent genelinde bisiklet yolu ağı kuruyor.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bisiklet yolları, kent merkezi başta olmak üzere ana caddeler, ulaşım arterleri ve yoğun trafik güzergâhlarında güvenli sürüş imkânı sağlayacak şekilde planlandı.

Böylece hem şehir içi trafiğin yükü hafifletiliyor hem de alternatif ulaşım biçimleri destekleniyor.

Bisiklet kullanıcılarının karşılaşabileceği küçük arızalara karşı da önlem alan belediye, 17 farklı noktaya bisiklet tamir istasyonu kurdu. Bu istasyonlar sayesinde sürücüler, lastik şişirmekten vites ayarına kadar birçok işlemi yol üzerinde yapabiliyor.

Genişleyen bisiklet yolu ağıyla birlikte Gaziantep'te daha sağlıklı, güvenli ve çevre dostu bir ulaşım kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor.