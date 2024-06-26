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        Haberler Gündem Gaziantep'te beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Gaziantep'te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:25
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        Beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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        A.O. idaresindeki beton mikseri, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Hüseyin Taşdemir'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Taşdemir, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Taşdemir, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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