Gaziantep 'te 5 ayrı noktada çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğleden sonra Boğaziçi ile İdilli Mahallesi arasındaki kırsal alandaki Almadin mevkisindeki ormanda 5 ayrı noktada çıktı.
Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye İslahiye ve Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 8 arasöz, 5 itfaiye, 8 su tankı ve 7 iş makinesi sevk edildi.
Karadan 100 kişilik ekibin müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına, havadan 2 helikopter destek verdi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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