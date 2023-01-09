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Gaziantep'te 100 bin fidanla 'Türkiye Yüzyılı' logosu oluşturuldu

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5 bin 400 metrekare alana dikilen 100 bin fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu ortaya çıkarıldı

Giriş: 09.01.2023 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te 100 bin fidanla 'Türkiye Yüzyılı' logosu
DHA

Gaziantep'te 100 bin fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Nurdağı ilçesine bağlı Naimler Mahallesi'ndeki 5 bin 400 metrekarelik alanda 100 bin lavanta, taflan ve mazı fidanı dikilerek "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturuldu.

Yamaç bir alandaki araziye dikilen fidanlarla oluşturulan logo birçok nokta ve Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundan da görülebiliyor.

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve beraberindekiler ile bölgede yapılan çalışmayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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