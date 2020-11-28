GAZİANTEP - Kiraladıkları lüks otomobille gasp yapan iki şüpheli yakalandı

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İl Emniyet Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde iki iş insanının para ve telefon, saat gibi değerli eşyalarının gasbedilmesine yönelik çalışma başlattı.Olayların yaşandığı bölgelerdeki 140 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.A, M.T, olayda kullandıkları otomobilin ise kiralık ve plakasız olduğunu belirledi.Adreslerinde yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlıların olayda kullandığı otomobile bir akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapıp uzaklaşmaları yer alıyor.