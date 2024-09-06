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        Haberler Bilgi Yaşam Gaziantep, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kırıkkale, Zonguldak Bülent Ecevit, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru tarihleri

        Gaziantep, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kırıkkale, Zonguldak Bülent Ecevit, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

        Gaziantep, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kırıkkale, Zonguldak Bülent Ecevit, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu. Başvuru yapacak olan vatandaşlar şartları sorguluyor. İşte üniversitelerin öğretim üyesi başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:50
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        • 1

          Gaziantep, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kırıkkale, Zonguldak Bülent Ecevit, İzmir Katip Çelebi öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve detayları yer aldı. Peki Hangi üniversite kaç öğretim üyesi alacak, şartları neler?

        • 2

          GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

          29.08.2024 tarih ve 32647 sayılı Resmi Gazete ‘de ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen ve aşağıda belirtilen Öğretim Üyesi Alımına ilişkin ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

          İlgililere duyurulur.

          KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

        • 3

          KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

          (Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü) Üniversitemiz birimlerine alınacak öğretim üyelerine ilişkin ilan metni ve kadro listesi, yazımız ekinde gönderilmektedir.

          Bilgilerinizi ve ilanımızın 06 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması hususunda, gereğini arz ederim.

          ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

          İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır.

          Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;

        • 4

          İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

        • 5
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