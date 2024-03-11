Gaziantep iftar vakti: 2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Gaziantep iftar saati kaçta, ilk oruç ne zaman açılacak?
Gaziantep iftar vakti araştırması ilk oruçların açılmasına saatler kala gündeme geldi. İslam dünyası Ramazan ayı boyunca oruç ibadetiyle gönülleri birleştirirken, paylaşmanın, sabrın ve merhametin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Ramazan ayının bereketinden faydalanmak için oruç ibadetini yerine getiren Gaziantepliler "Gaziantep'te ilk oruç ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Gaziantep iftar saati ile sahur vakitleri...
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İslam dünyası 11 Mart Pazartesi günü sabaha karşı yılın ilk sahuruna kalktı ve niyetlerini etti. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar sofraları aileleri bir araya getirirken; birlik ve beraberlik duyguları pekişecek. İlk iftara artık saatler kala gözler "Gaziantep'te ilk oruç ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Gaziantep'te ilk oruçların açılacağı iftar saati...
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GAZİANTEP İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).
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2024 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ
Ramazan ayını 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi; bu sene 5 Nisan Cuma günü eda edilecek.
11 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı 9 Nisan Salı arefe gününde sona erecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan ayının geride kalmasının ardından sıra Kurban Bayramı'na gelecek. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.