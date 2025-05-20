Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
Gaziantep'te, taksi şoförü Hüseyin Y., aracına binen yolcu tarafından yaşanan tartışma sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Yüzünden ve boynundan aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Hüseyin Y. hastaneye kaldırılırken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı
Gaziantep'te olay, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına aldığı ve ismi öğrenilemeyen yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE SÖZLÜ SONRA BIÇAKLI SALDIRI
DHA'daki habere göre tartışma sırasında Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı.
TAKSİCİ HASTANEYE KALDIRILDI YOLCU KAÇTI
Yaşanan arbede sırasında Hüseyin Y., yüzünden ve boynundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden geçen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne götürüldü.
BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin Y., burada yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
OLAY ANI KAMERADA
Hüseyin Y.’nin yolcu tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı dehşet dakikaları taksi içerisindeki kameraya yansıdı.
DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI
Görüntülerde saldırganın Hüseyin Y.’yi defalarca bıçaklaması ve aracın içerisinden aşağı ittirmesi görüldü.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.