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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK, Sumudica'yı açıkladı! - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK, Marius Sumudica'yı açıkladı!

        Gaziantep FK, Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:26
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        Gaziantep FK, Sumudica'yı resmen açıkladı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Gaziantep' FK'nın açıklaması şöyle:

        "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

        2019-2021 yılları arasında kulübümüzde 51 müsabakaya çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, kulübümüzün başarısı için görev alacak.

        Marius Sumudica’ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz."

        https://twitter.com/GaziantepFK/status/1699787547709481436

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