06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'den ara transfer döneminde kiralanan ve görev aldığı ilk Süper Lig maçında takımına 2 golle katkı sağlayan Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, adından söz ettirmek istiyor.
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala takıma dahil edilen ve geldikten birkaç gün sonra Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görev alan Rumen orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla takımını sırtladı. Takımının etkili hücumlarında önemli rol oynayan ve bunu 2 golle süsleyen Maxim, transfer sürecini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.
29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yaptığı açıklamada, teknik direktör Marius Sumudica'yı yakından tanıdığını ve Gaziantep ekibine dahil olmasında teknik heyetin etkili olduğunu dile getirdi.
Gaziantep'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Maxim, Sivasspor maçındaki performansı hakkında, "Önemli olan şey takımıma yardımcı olabilmek. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu.
Gaziantep FK'ye transfer sürecinin çok hızlı gerçekleştiğini ve ama doğru tercih yaptığına inandığını dile getiren Rumen oyuncu, "Takıma katılmadan önce aslında hazırdım. Maç eksiğim olsa da arayı antrenmanlarla kapatıyordum. Ben genel olarak kendine güvenen bir oyuncuyum. Buradaki arkadaşların desteği, adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı ve iyi işler çıkardım." ifadelerini kullandı.
"HER MAÇA PUAN VEYA PUANLAR İÇİN ÇIKIYORUZ"
Demir Grup Sivasspor maçında takım olarak gösterdikleri performansın önemli olduğunu vurgulayan Maxim, şunları kaydetti:
"Kendi performansım hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Önemli olan benim burada takıma yardım etmemdi. O görevimi başarıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Sivasspor maçında attığım gollerde şans da benin yanımdaydı. Goller bulduğum ve takıma yardım ettiğim için mutluyum. Umarım böyle devam eder."
Maxim, ligin 21. haftasında Beşiktaş ile karşılaşılacağının hatırlatılması üzerine, "Her maça puan veya puanlar için çıkıyoruz. Sahaya çıktığımız ilk andan 90. dakikaya kadar bunun için mücadele ediyoruz." yorumunu yaptı.
"BURADA AİLE ORTAMI VAR"
Taraftarın Demir Grup Sivasspor maçında ısınma hareketleri yaparken kendisine büyük sevgi gösterdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Maxim, şu değerlendirmede bulundu:
"Beni iyi karşıladılar, ben de sahada gösterdiğim performansla onları memnun etmişimdir. Burada aile ortamı var. Umarım gelecek haftalarda daha fazla taraftar gelir ve performansımız böyle devam eder."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!