Gaziantep FK - Kayserispor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek dikkat çeken Gaziantep FK, 28. haftada ağırladığı düşme hattındaki Kayserispor'u da 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Güneydoğu ekibine üç puanı getiren golü Okereke kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Gaziantep mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Güneydoğu ekibine üç puanı getiren golü 52. dakikada David Okereke kaydetti.
Geçen hafta 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Selçuk İnan'ın öğrencileri, böylece ligde üst üste 3. galibiyetine imza attı.
Kayserispor'un deplasmandaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Gaziantep bu sonuçla puanını 38'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.
Düşme hattındaki Kayserispor ise 27 puanla 17. sırada kaldı.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan – M’Bakata, Semih Güler, Anel Husic, Emre Taşdemir (Dk. 46 Ogün Özçiçek), N’diaye, Kozlowski, Maxim (Dk. 61 Furkan Soyalp), Lungoyi (Dk. 88 Muhammed Gümüşkaya), Boateng (Dk. 46 Sorescu), Okereke (Dk. 81 Kenan Kodro)
KAYSERİSPOR: Bilal Beyazit – Ramazan, Hosseini, Attamah, Carole, Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Bourabia (Dk. 63 Bahoken), Cardoso, Mane (Dk. Ackah), Nazon (Dk. 83 Talha Sarıaslan)
GOL: Dk. 52 Okereke (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: N’Diaye, Boateng (Gaziantep FK) - Bourabia (Kayserispor)