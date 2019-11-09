Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY

STAT: Kalyon

SAAT: 20.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Marcao, Luyindama, Ahmet, Mariano, Lemina, Ömer, Feghouli, Emre, Adem, Andone

YEDEKLER: Okan, Seri, Selçuk, Babel, Donk, Jimmy, Taylan, Nagatomo, N'Zonzi, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın yanı sıra sol topuğunda ağrı hisseden ve İstanbul'a dönen Belhanda da sahadaki yerini alamayacak.

BABEL KART SINIRINDA

Galatasaray'da Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LİGDE İLK RANDEVU

Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray, Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya geliyor. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu’nda karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.

MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 5 maç oynadı. Cimbom, Süper Lig’de aldığı 2 mağlubiyeti de dış sahada yaşadı. Ligin ilk haftasında Denizlispor’a mağlup olan Aslan, 9. haftada da derbide Beşiktaş’a yenildi. Deplasmanda oynadığı 5 maçtan 1 galibiyet çıkaran sarı-kırmızılılar 2 kere de berabere kaldı.

GAZİANTEP FK'DA EKSİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'a karşı oluşturacağı kadroda sakat oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek. Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik sahada olamayacak.