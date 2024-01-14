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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 18:04 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:08
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        STAT: Kalyon Stadı

        HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

        Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. 19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

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        OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA

        Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor. Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

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        -NOTLAR-

        * 10. randevu

        Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig’de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya’nın 23 golüne Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk haftasında Kadıköy’de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

        * Gaziantep’teki maçlar

        Fenerbahçe, Gaziantep FK ile dış sahada 4 kez karşılaştı. Bu müsabakaların ikisinde ev sahibi kazanırken, ikisinde de sarı-lacivertliler hanesine 3 puan yazdırdı. İki takım, bu süreçte 7’şer kez gol sevinci yaşadı. Taraftar arasında Gaziantep’te oynanan son müsabakadan Fenerbahçe, Enner Valencia’nın 2 golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        * Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

        Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 9 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor’u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 25 puan topladı. Kanarya bu performansıyla dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, son 3 deplasmanda ise 12 gol kaydetti.

        * Ligin en golcü takımı

        Süper Lig’de ilk 19 hafta itibarıyla 50 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 17’sinde rakip fileleri havalandırdı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler 56 gol attı. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığında zirvede yer alıyor.

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