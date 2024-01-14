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        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması

        DenizBank'tan Avukat Rezan Epözdemir'in iddialarına ilişkin yapılan açıklamada Genel Müdür Hakan Ateş ve beraberindekilerin Palandöken tarihine ilişkin haber ve görsellerin o dönemdeki gazete ve dergilerde mevcut olduğu kaydedilerek, "2021 yılında çekilen bir fotoğrafın, Ocak 2023'te çekilmiş gibi sunulması gerek mahkemeyi gerek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik, etik kuralları hiçe sayan bir davranış olduğu" belirtildi. Açıklamada Epözdemir hakkında mensubu olduğu baroya şikayette ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 22:26 Güncelleme: 14.01.2024 - 22:55
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        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
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        DenizBank, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasına ilişkin bir TV kanalında açıklamalarda bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında mensubu olduğu baroya şikayette ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

        Açıklamada, dün bir televizyon kanalına canlı yayın konuğu olarak katılan Rezan Epözdemir'in asılsız beyanlarda bulunduğu ve saptırılmış bilgiler verdiği belirtilerek, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in de adını geçirmek suretiyle, kurum ve yöneticilerin itibarına kasıtlı şekilde zarar verme amacı güden açıklamalar dolayısıyla bilgilendirme ihtiyacı doğduğu kaydedildi.

        Dava kapsamında, 12 Ocak'ta gerçekleşen duruşmada dosyaya giren bilirkişi raporundaki Whatsapp yazışmalarında bahsedilen ve Fransa Megeve'ye kayağa gittikleri belirtilen kişinin Hakan Ateş olmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin tutuklu Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Yılmaz'ın kardeşleri olduğu bildirildi.

        *Denizbank'ın açıklamasında sözü edilen haberler 2021 yılında gazete ve dergilerde bu şekilde yer almıştı

        YAZIŞMALARDA BAHSEDİLEN KİŞİ DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ DEĞİL

        Tutuklu Seçil Erzan'ın yazışmalarda bahsedilen kişinin DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş olmadığını belirttiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bunun akabinde adı geçen avukat tarafından içlerinde Genel Müdürümüz Hakan Ateş'in de bulunduğu bir grup kişinin farklı kayak merkezinde çektirdikleri fotoğraf mahkemeye sunularak, söz konusu konuşmada geçen tatilin ve tatil yapanların bu kişiler olduğu iddia edilmiştir. Gerçek şu ki; canlı yayında ve mahkemede gösterilen fotoğraf, ilgili yazışma tarihinden tam 2 yıl önce, 29-31 Ocak 2021'de Erzurum Palandöken'deki kayak merkezi Sway Hotels önünde çekilmiş aile ve arkadaş grubu fotoğraflarını yayımlayan dergilerden alınmıştır."

        Rezan Epözdemir

        "TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN SUÇ TEŞKİL EDEN BİR EYLEM"

        Açıklamada, Hakan Ateş ve beraberindekilerin Palandöken tarihine ilişkin haber ve görsellerin o dönemdeki gazete ve dergilerde mevcut olduğu kaydedilerek, "2021 yılında çekilen bir fotoğrafın, Ocak 2023'te çekilmiş gibi sunulması gerek mahkemeyi gerek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik, etik kuralları hiçe sayan bir davranış olduğu gibi, Türk Ceza Kanunu açısından da suç teşkil eden bir eylemdir."

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        Söz konusu televizyon kanalına tekzip gönderildiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

        "Hedefe giden her yolu mubah kabul eden, ilgisi olmadığını bildiği kağıt parçalarıyla televizyon kanallarını dolaşan, DenizBank ismini karalayarak medya üzerinden algı operasyonu yapmak ve popülarite kazanmak amacıyla hareket eden bu kişiyle ilgili, önceki dönemde olduğu üzere mesnetsiz ve gerçekleri çarpıtan açıklamaları ve söz konusu tekzip metnine konu olan ifadelerinden hareketle, mensubu olduğu baroya şikayette ve Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.

        *Denizbank'ın açıklamasında sözü edilen haberler 2021 yılında gazete ve dergilerde bu şekilde yer almıştı.

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