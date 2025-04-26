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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Gaziantep FK deplasmanında ikinci devrede bulduğu gollerle 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Talisca (pen.), Dzeko ve Fred'le 4 dakika içinde 3 gol kaydeden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:16
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        Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında kazandı, şampiyonluk umutlarını son 5 maça taşıdı... Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı maçtan 4 dakika içinde bulduğu gollerle 3-1 galip ayrıldı.

        Ev sahibi Gaziantep FK, ilk yarıyı 13. dakikada Alexandru Maxim'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 önde kapattı.

        İkinci yarıda bastıran Fenerbahçe, önce Anderson Talisca'nın 68. dakikada penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı; 1 dakika sonra Dzeko'nun golüyle 2-1 öne geçti. 72'de Fred'le bir gol daha bulan ve 4 dakikaya 3 gol sığdıran Kanarya, üç puanın sahibi oldu.

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        Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 75'e çıkarıp lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.

        Evinde 4 maç sonra kaybeden 9. sıradaki Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

        FENERBAHÇE'NİN 2 GOLÜ İPTAL EDİLDİ

        Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında bulduğu 2 gol ise çeşitli sebeplerle iptal edildi. İlk olarak Talisca'nın 42. dakikada kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası Brezilyalı oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi. 56. dakikada En-Nesyri'nin kaydettiği gol ise, yarı otomatik sisteminin kararı sonucu asisti yapan Dzeko'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

        YENİLMEZLİK SERİSİNİ 17'YE ÇIKARDI

        Gaziantep FK karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler ligde son yenilgisini 7 Aralık 2024'te Beşiktaş karşısında almıştı.

        Stat: Gaziantep Büyükşehir

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Viana (Dk. 72 Emre Taşdemir), Husic (Dk.62 Arda Kızıldağ), Ogün Özçiçek (Dk.72 Daubin), Ndiaye (Dk. 84 Furkan Soyalp), Sorescu, Lungoyi, Maxim, Boateng, Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Kenan Kodro)

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek (Dk. 46 En-Nesyri), Fred, Kostic (Dk.66 Tadic) İrfan Can Kahveci (Dk.66 Szymanski), Oğuz Aydın, Talisca (Dk.84 Cenk Tosun), Dzeko (Dk.79 Münir Levent Mercan)

        Goller: Dk. 13 Maxim (Gaziantep FK) Dk. 66 Talisca, Dk. 69 Dzeko, Dk.72 Fred (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 4 İsmail Yüksek, Dk. 15 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 10 Boateng, Dk. 20 Husic, Dk. 39 Maxim, Dk. 66 Viana (Gaziantep FK)

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