Gaziantep FK'dan son 4 hafta öncesi 'adalet' çağrısı!

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Gaziantep FK, Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Kulübün açıklamasında, sezonun adaletli bir şekilde tamamlanması çağrısında bulunuldu.

İşte o açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerimiz üzerinden kalan son dört maçta yapılacak tüm açıklamaların kimseye bir faydası olmayacağı gibi kalan dört maçta da büyük sorunları beraberinde getireceğinin endişesini yaşıyoruz. Türk futbolundaki tüm paydaşları geride kalan bu süreçte birlik olmaya, federasyon ve hakemlerimiz üzerinden oluşturulacak algılarla haksız futbol ortamına sürüklememeye ve adaletli bir şekilde sezonu tamamlamaya davet ediyoruz."