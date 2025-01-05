Gaziantep FK'dan Kasımpaşa'ya özel tablo
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Kasımpaşa maçı öncesi iki takım arasındaki dostluğun işareti olarak Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız'a halıya işlenmiş ve üzerinde Kasımpaşa Futbol Takımı oyuncularının yer aldığı tablo hediye etti.
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK arasında oynanan maç öncesi dostluk rüzgarları esti.
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız'a halıya işlenmiş ve üzerinde Kasımpaşa Futbol Takımı oyuncularının yer aldıüı bir portre hediye etti.
İki takım arasındaki dostluğa işaret eden tabloda, "Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya 2024-2025 sezonunda başarılar diler" ifadesi yer aldı.