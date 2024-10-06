Beşiktaş, Süper Lig’in 8. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen siyah-beyazlılar, ligde kazanarak hem moral bulmak hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Selçuk İnan’ın öğrencileri ise ev sahibi avantajıyla sahadan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde. Kara Kartal’da mücadele öncesi 3 eksik bulunuyor. Peki, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...