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        Haberler Bilgi Spor Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 8. hafta Gaziantep FK-Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda?

        Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-BJK maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki mağlubiyet sonrası namağlup unvanını korumayı hedefliyor. 5 maçtır kazanamayan ve 4 puanla 16. sırada yer alan kırmızı siyahlılar ise güçlü rakibini yenerek bu kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gaziantep FK-BJK maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın kanalı hakkında bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:08
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        • 1

          Beşiktaş, Süper Lig’in 8. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen siyah-beyazlılar, ligde kazanarak hem moral bulmak hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Selçuk İnan’ın öğrencileri ise ev sahibi avantajıyla sahadan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde. Kara Kartal’da mücadele öncesi 3 eksik bulunuyor. Peki, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

        • 2

          GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, 8. hafta maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

          Gaziantep Stadı'nda oynanacak Gaziantep FK-Beşiktaş maçı, 6 Ekim Pazar günü 19:00’da başlayacak.

        • 3

          GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Gaziantep FK-Beşiktaş maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

          Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

        • 4

          GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          GAZİANTEP FK: Dioudis, Ömürcan, Arda, Viana, Saborit, Furkan, Maxim, Ndiaye, Sorescu, Mustafa, Okereke

          BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile

        • 5

          MASUAKU'NUN CEZASI BİTTİ

          Beşiktaş'ta kart cezası nedeniyle Kayserispor'la oynanan maçta görev yapamayan Arthur Masuaku, Gaziantep deplasmanında kadrodaki yerini alacak.

          Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Mert Günok, bu maçla birlikte formasına kavuşacak.

          Tedavileri süren Necip Uysal, Al Musrati ve Ersin Destanoğlu ise müsabakada forma giyemeyecek.

        • 6
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