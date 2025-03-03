Gaziantep FK: 3 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK ligdeki puanını 32'ye yükseltirken Eyüpspor 40 puanda kaldı.

Gaziantep FK'nın golleri 52 ve 78. dakikalarda Boateng ile 90+4. dakikada Okereke'den gelirken Eyüpspor'un golünü ise 65. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Eyüpspor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3’üncü dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu’nun pasıyla ceza alanında buluşan Sorescu’nun vuruşunu kaleci Berke Özer topu kornere çelerek önledi.

6’ncı dakikada Ampem’in pasıyla ceza alanı girişinde buluşan Yalçın Kayan’ın vuruşu yandan auta gitti.

9’uncu dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu’nun ara pasıyla ceza alanı içerisinde buluşan Okereke’nin plase vuruşu yandan auta çıktı.

43’üncü dakikada Emre Mor’un pasıyla hareketlenen Thiam’ın vuruşu kalecide kaldı.

45+1’inci dakikada Ampem’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşunu kullanan Emre Mor’un frikik atışı direğe çarparak oyun alanına döndü.

52'nci dakikada Gaziantep FK’nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Maxim’in ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Boateng’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

64’üncü dakikada Emre Mor’un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin’in frikiğinde top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

65’inci dakikada Caner Erkin’in korner köşesi yakınlarından ceza alanına ortasına iyi yükselen Tayfur Bingöl’ün kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

78’inci dakikada Okereke’nin pasıyla ceza alanında buluşan Lungoyi’nin vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Boateng, düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1.

90+4’üncü dakikada kendi sahasından hızlı çıkan Gaziantep FK’da Boateng’in pasıyla ceza alanında buluşan Okereke, sert vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1.

90+9'uncu dakikada Caner Erkin, taç atışı kullanmaya hazırlandığı sırada yan hakemin uyarısı sonrası orta hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.