Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Yukatel Denizlispor'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada gol perdesi 54. dakikada açıldı. Ev sahibinde Olarenwaju Kayode, attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

Denizlispor 58. dakikada yanıt verdi! Olcay Şahan'ın hazırladığı pozisyonu gole çeviren Hadi Sacko skoru 1-1'e taşıdı.

Mücadelede son dakikalar oynanırken Denizlispor'da Sacko bir kez daha sahne aldı. Modou Barrow'un pasında topla buluşan Sacko, 85. dakikada hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti.

Maçta başka gol olmayınca Denizlispor sahadan 2-1'lik skorla üstün ayrıldı ve 3 puana uzanan taraf oldu. Denizlispor bu sonuçla birlikte oynadığı son iki lig maçından 6 puan çıkardı. Gaziantep FK'nın ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı.