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GAZİANTEP FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Gaziantep fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? Gaziantep diri fay hattı sorgula 2023: Gaziantep'te en riskli ilçeler

Gaziantep fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte Gaziantep deprem haritası

Türkiye deprem kuşağında yer almaktadır. Hatay ili Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan riskli deprem bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan illerden biri de Gaziantep oldu. Yaşanan depremler ile Gaziantep fay hattı sorgulamaları hız kazandı. İşte Gaziantep fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

Giriş: 21.02.2023 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Gaziantep fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Yurt genelinde Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki büyük artçı deprem yaşandı. Gaziantep'te yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya devam ediyor. İşte Doğu Anadolu Fay Hattında bulunan Gaziantep'te yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...

  • BÖLGENİN TEKTONİK DURUMU

    6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 Kahramanmaraş Depremleri; Bingöl-Karlıova'dan başlayıp Hatay'a kadar uzanan ve burada da güneyden gelen Ölü Deniz Fay Zonu ile kesişen Doğu Anadolu Fay Zonu'nda ve Ölü Deniz Fayı'nın uç kısmında meydana gelmişlerdir. 

  • BÖLGENİN ZEMİN YAPISI

    Depremden etkilenen bölgenin morfoloji tabanlı olarak elde edilmiş zemin modeli yaklaşımı irdelendiğinde; depremi oluşturan fay ve civarındaki kesme dalgasının ortalama hızlarının (Vs30) 760 m/s civarlarında olduğu ve görece kaya sınıflamasına daha yakın bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir.

    Özellikle İskenderun, Antakya vb. yerleşimlerin (ova, eski göl yatağı vb.) bölgelerde ise zemine ait Vs30'un, 300 m/s, hatta bu değerlerden daha düşük yumuşak zemin özellikleri ile örtüştüğü gözükmektedir.

  • GAZİANTEP RİSK DURUMU

    Bingöl'den başlayıp Hatay'a kadar uzanan Doğu Anadolu Fay hattı Gaziantep'e 40 kilometre uzaklıkta ve oldukça yıkıcı bir konumdadır. Bu kırılmamış faylar olası 7.0 üzeri büyüklükteki bir deprem, Gaziantep'te ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilir. 

    Bilgiler Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Deprem Raporu ve TMMOB Gaziantep Deprem Master Planı yazılarından alınmıştır.

  • BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

  • ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

    EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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