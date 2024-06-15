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        Haberler Bilgi Yaşam Gaziantep bayram namazı saati: Diyanet namaz vakitleri ile 16 Haziran 2024 Gaziantep bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Diyanet namaz vakitleri ile 16 Haziran 2024 Gaziantep bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Gaziantep bayram namazı saati, ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda gözler "Gaziantep bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayınlanan bayram namazı saatleri ile Gaziantep bayram namazı saatleri netleşti. İşte, 16 Haziran 2024 Gaziantep Kurban Bayramı namazı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:27
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        • 1

          Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran 2024 tarihleri arasına denk geliyor. Milyonlarca Müslüman, bayramı, 16 Haziran Pazar günü sabah saatlerinde kılınacak bayram namazı ile karşılıyor. Büyük bir heyecanla beklenen Kurban Bayramı'na ilişkin en çok araştırılan konulardan biri de bayram namazı saatleri oldu. Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri ile Gaziantep bayram namazı saati de kesinleşti. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın 1. Günü olan 16 Haziran Pazar günü 81 ilde Diyanet tarafından yayınlanan bayram namazı saatlerine göre eda edilecek.

          Gaziantep'te bayram namazı saat 05.43'te kılınacak.

          GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

          Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

          Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

          Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

          Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

        • 4

          Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

          1. Rekat

          Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

          Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

          Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

          İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

          2. Rekat

          İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

          Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

          Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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