Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2.05 metre boyundaki pivot Muhammed Doğan Şenli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Açıklamada, geçen sezonu Bahçeşehir Basketbol takımında geçiren 28 yaşındaki oyuncuya başarılar dilendi.