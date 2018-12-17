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Olay geçen Cuma saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 1994 yılında Güneydoğu'da görev yaparken mayına basarak gazi olan Berkan Aydınoğlu'nun oğlu İsmail Efe, gazi yakınları için verilen ücretsiz seyahat kartıyla, minibüse binmek istedi. İddiaya göre, 09 M 1524 plakalı minibüsün şoförü, "Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?" diyerek İsmail Efe'yi indirdi. Yolcular ise bu duruma tepki gösterdi.
"BİZLER BUNLARI HAK ETMİYORUZ"
DHA'nın haberine göre, Gazi Berkan Aydınoğlu, olayın ardından görüştüğü şoförün kendisine de aynı ifadeleri kullanarak, "Arkadaş ben taşımayacağım" dediğini söyledi. Yaşanan olaylara tepki gösteren Berkan Aydınoğlu, gerekli yerlere başvuru yaptığını belirterek, "Bizler bunları hak etmiyoruz. Ben ülkem için askerde Kuzey Irak'ta, sınır ötesi operasyonda gazi oldum. Bunun içinde devletim beni emekli yaptı. Bizlere de bazı haklar verdi. İşte ücretsiz seyahat kartı da bunlardan biri. Oğlum şehir içi minibüsüne biniyor ve haksız yere diğer müşterilerin önünde, 'Ananı taşıyorum, babanı da taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım' denilerek rencide edilip, araçtan indiriliyor. Bu çok üzücü bir olay. Ben gerekli yerlere başvurumu yaptım" dedi.
KAYMAKAMLIK ARAŞTIRMA BAŞLATTI
Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, olayla ilgili, "Üzücü bir olay yaşanmış. Gazimiz yaşananlar nedeni ile minibüs sürücüsü hakkında bizlere şikayetini bildirdi. Tabii ki araştıracağız. Karşı tarafı da dinleyeceğiz ve ortada suçlu varsa gereken elbette ki yapılacak" dedi.
'GAZİLERİMİZ, ŞEHİTLERİMİZ VE YAKINLARI BAŞIMIZIN TACI'
Nazilli Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay, "Üzücü bir olay yaşanmış. Olaydan haberdar olduğumdan bu yana olayı takip ediyorum. Gazilerimiz, şehitlerimiz ve yakınları bizim başımızın tacıdır. Çünkü bu ülke için şehit ve gazi olmuşlardır. Bizim kooperatifimizin iç tüzüğünde gerekli ceza maddeleri bulunmakta. Ayrıca yine tüzüğümüzde, 'Gazi ve şehit yakınları rencide edilmeyecek, ücret istenmeyecek' diye belirtilmiştir. Şayet yaptığımız araştırmalarımızda bu sürücü arkadaşımız hata ve suç işlemiş ise cezasız kalmaz" dedi.
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