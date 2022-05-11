Gazetecinin öldürülmesinin ardından İsrail'de gerginlik artıyor

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Beyt Hanina beldesinde Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Ebu Akile'nin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini protesto eden Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Beyt Hanina'da ekiplerimiz işgal güçleriyle çatışması sonucu yaralanan 5 kişiye müdahale etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve yaralılar arasında yaralı bir kişiye ilk müdahaleyi yapan bir sağlık görevlisinin de bulunduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre de İsrail güçleri protesto sırasında 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

ABD'DEN KINAMA VE SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınadı ve olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Al Jazeera çalışanı Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin "korkunç" olduğunu belirterek, gazetecinin ölümüne ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Şirin Ebu Akile'nin görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınadı ve olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

İSRAİL: KAPSAMLI SORUŞTURMA SÖZÜ VERİYORUZ

İsrail Savunma Bakanı Gantz, kapsamlı bir soruşturma sözü verdi ve Filistinli yetkililerin onu öldüren kurşunu teslim etmesini istedi.

Benny Gantz gazetecilere verdiği demeçte, İsrail'in ABD ve Filistinli yetkililerle temas halinde olduğunu ve soruşturmanın tüm bölümlerinin kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Gantz, "Olanlar için çok üzgünüm. Şu anda Şirin'in ölümünün doğrudan nedeninin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sürecin kapsamlı bir şekilde araştırılması konusunda çok kararlıyız ve bu konuda dostça bir işbirliği elde etmeyi umuyoruz. Patolojik bulguların ve adli bulguların raporu olmadan, sahada ne olduğunu bulmamız çok zor olurdu. Operasyonun parçası olan tüm birlikleri araştırdık. Şu ana kadar kesin bir sonuca varamadık" dedi.

ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.