Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma açıldı
Yılmaz Özdil hakkında, sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan veya aşağılayıcı paylaşımı" nedeniyle resen soruşturma başlatıldı
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Yılmaz Özdil, terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda" ifadesini kullanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özdil'in X paylaşımı nedeniyle “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlattı.