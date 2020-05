Gazeteci Tülay Karabağ hayatını kaybetti

HABERTURK.COM

Sağlık habercisi 51 yaşındaki Tülay Karabağ, 3 Mayıs 2020 günü İstanbul’da yaşamını kaybetti. Tülay Karabağ’ın 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü İzmit’de toprağa verilmesi planlanıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü sahibi, ntv.com.tr editörü Tülay Karabağ, 17 yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu.

Tülay Karabağ, bu süreci anlattığı “Kanser Bana da Yakışmadı” isimli bir de kitap yazmıştı.

Tülay Karabağ, 16 Ağustos 2016 tarihinde www.ntv.com.tr sitesinde yayınlanan “Yüzü Olmayan Kadın” başlıklı röportajıyla TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü’ne değer görülmüştü.Tülay Karabağ ödülü alırken "Savaşların bitmediği, insanların birbirlerini öldürmek, ülkelerin birbirini yok etmek için uğraştığı bir dünyada hayatta ve oyunda kalma mücadelesini anlattığım haberimi ödülü değer gören TGC'ye teşekkür ediyorum" demişti. Karabağ’ın çok sayıda üniversite ve kuruluştan aldığı ödülleri vardı.

TÜLAY KARABAĞ KİMDİR?

1969 yılında Kars’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Göle Atatürk İlkokulu ve Göle 100. Yıl Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Ağrı Sağlık Meslek Lisesi’ni bitirdi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ‘‘Popüler Kültür Açısından Radyo Televizyon Programcılığı’’ adlı teziyle aynı üniversitede tamamladı. Sekiz yıl Star TV'de Yardımcı Yönetmen, Program Yapımcısı, Haber Prodüktörü ve Muhabir olarak görev yaptı. 2000 yılında NTV'ye geçerek Haber Program Prodüktörü olarak görevine devam etti.

2006 yılından beri ntv.com.tr de Sağlık Muhabiri ve Editörü olarak görev yapıyordu. Kanser Bana da Yakışmadı isimli bir kitap yazmıştı. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü, Türk Böbrek Vakfı ile çok sayıda üniversite ve kurumdan ödüller aldı. Evliydi.

ARKADAŞLARI NE DEDİ?

BANA HEP GÜÇ VERDİ

Ahmet Balcı

“Mesleki yolculuğumda mihmandarlığı ile bana her zaman güç veren naif, zarif ve latif insan, NTV.COM.TR Sağlık Editörü değerli kardeşim Tülay Karabağ'a Allah'tan rahmet, başta eşi olmak üzere, ailesine, sevenlerine ve meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.”

MÜCADELESİYLE HEPİMİZE ÖRNEK OLDU

Begüm Çelikkol

“Bazı insanlar vardır mücadelenin ne demek olduğunu öğretir ve yaşama sevinci olur. Tülay benim için budur, mücadelesiyle yaşama sıkı sıkı tutunarak hepimize örnek olan. Yolun ışık olsun, nur olsun canım arkadaşım.”

IŞIKLAR İÇİNDE HUZURLA UYU

Demet Demirkır

“Pamuk kalpli arkadaşım Tülay seni kaybettik. Yıllarca mücadele ettin, şimdi dinlenme vakti. Işıklar içinde huzurla uyu...”

EN DOĞRU HABERİ YAPMAK İÇİN ÇABALADI

Ertan Özcebeci

“Uzun yıllardır süren hastalığına inatla direndi, çok savaştı. Her şeye rağmen en iyi, en doğru haberi yapmak için çabaladı... Evinden, hasta yatağından çalıştı. Çok üzgünüm. İyi kalpli, dürüst arkadaşımız gittiği yerde huzurlu, ışıklar içinde olsun.”

İNANILMAZ BİR MÜCADELECİ RUHA SAHİPTİ

Fatma Demir Turgut

“Tülay’ı tek kelime ile ifade etmek istersem inanılmaz bir mücadeleci ruha sahipti derdim. Hasta olmasına rağmen son nefesine kadar çalıştı, üretti. Çalıştığı haber sitesine koyduğu haberleri de tek tek elden geçirirdi. İyi bir insan, yaptığı işi layıkı ile yerine getiren iyi bir haberciydi. Çok üzgünüm.”

ÇALIŞKANLIĞI, İNSANLIĞI İLE ÖRNEK İNSANDI

Gülçin Yılmaz İzel

“Güçlü olmak nedir'in en kuvvetli örneğiydi. Tedavi sürecinde hep çalıştı. Gazetecilik, onun tedavisinin en etkili ilacıydı. Nezaketi, çalışkanlığı, insanlığı ve işindeki hassasiyeti ile örnek insandı. Gitmek istemese de, sevenlerini gidişine tatlı tatlı hazırladı. Asla unutulmayacaksın Tülay Karabağ! Asla!”

KANSER SANA YAKIŞMAMIŞTI

Gülseren Ergezer Güver

“Tütücan’ıma vedam:

Şu an hayatımın en zor satırlarını yazıyorum. Günlerdir duymaktan korktuğum o kahreden haberle bugün benim için bir çok şey anlamını yitirdi.

Kardeşim bildiğim, dostluğuna sonsuz güvendiğim, narin bedeninde koskoca bir yürek barındıran, naif, kibar, sakin, samimi, koca gözleriyle içten bakan, sevinci derdi çekincesiz paylaşabildiğim, en çok kalp kırmaktan korkan, tertemiz ruhlu, güzeller güzeli canım arkadaşım Tülay'ımı; sağlık haberciliğinin yüz akı Tülay Karabağ'ı kaybettik.

Adını anmak istemediğim o hastalık, 17 yıllık kıran kırana mücadelenin ardından Tülayımızı bizden kopardı. O birkaç cümle ile anlatılamayacak kadar özeldi, engindi. 2000 yılında NTV’de başlayan ve son ana kadar tüm içtenliğiyle, gölgesiz, itinayla sürdürdüğümüz kardeşlik için ona ve şansıma müteşekkirim.

Tülay’cığım olmadı bu gerçekten. Kanser sana yakışmamıştı, ölüm de yakışmadı be güzel kardeşim. Yaktın yüreğimizi.

Gittiğin yerde huzurla, pamuklar içinde uyu. Topraklar incitmesin o narin bedenini.

Seni çok seviyorum. Hep özleyeceğim canım arkadaşım, canım...Gülsoşun”

HAYATIMDA TANIDĞIM EN CESUR İNSANDI

Kürşat Özmen



“Tülay hep kendisini teselli etmek için söylediğimi düşündü ama ilk kez nasıl yürekten söylediysem şimdi de aynı hislerle tekrar ediyorum: Hayatımda tanıdığım en cesur insandı.

Bunca yıl mücadele verdi ama en kötü günlerinde bile pozitifti, nezaketi uzaktan bile hissediliyordu. Bize verdiği ilhamın bedelini canıyla ödeyen nadir cesur yüreklerden biri o.

Çekilen onca acıya, çileye rağmen ne zaman aklıma gelse, gülüşü gözümün önünde, tatlı sesi kulaklarımda... Bir insan geride daha değerli ne bırakabilir ki?”

MELEK OLDUN UÇTUN GİTTİN

Özay Erad



"TV haberciliğine başladığımda bir melek gibi elimden tuttun. Şimdi melek oldun uçtun gittin. Seni unutmak mümkün mü ?"

SENİ TANIMAK BİR ONURDU

Serap Özgün

“Tülay, ömrümde gördüğüm en güçlü ve çalışkan kadınlardan biriydi. Çok savaştı ve her ne şartta olursa olsun çok iyi bir gazeteci olarak, çok iyi haberlere imza attı. Her zaman titizdi, dikkatliydi. O küçücük bedeni ile yıllardırdır hastalıklarla mücadele ederken bile, bir sürü basın ödünün sahibi oldu. Azmi, çalışkanlığı, sonsuz enerjisi ve o güzel gülüsü ile beni hep büyüledi. Kendi küçük ama kalbi kocaman kadın, iyiki yollarımız kesişmiş. Seni tanımak bir onurdu.”

SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM

Sevgi Karataş

“Canım Tütü’cüm,

17 yıllık inanılmaz bir mücadeleden sonra seni uğurluyoruz. O güzel yüzün, neşeli hikayelerinle hatırlayacağım seni. O narin bedeninle verdiğin savaşla, dünyalara sığmayacak bir ders verdin hepimize. En zor zamanlarında bile anlattığın fıkralara karıştı kahkahalarımız. Yolun açık, aydınlık olsun. Seni çok özleyeceğim.”

BİR AMAZON GİBİ MÜCADELEDEN HİÇ VAZGEÇMEDİN

Sibel Güneş

“Canım kardeşim Tütücüm, Tülaycım, 17 yıldır verdiğin mücadelenin bir bölümünde seninle birlikte çalışma mutluluğunu yakaladım. NTV’de tam 10 yıl birlikte çalışabildik, hem güzel hem de hüzünlü zamanları paylaşabildik. Seni hep neşenle, güleryüzünle, anlattığın fıkralarla hatırlamak istiyorum. Bir amazon gibi mücadeleden hiç vazgeçmedin. Bazen hayatın ölçüsü kaçıyor. Bir ömre bu kadar çok acı ve mücadele düşmesinin hep haksızlık olduğunu düşündüm. Son zamanlarda yorgunluğunu, vazgeçmek istediğini sıklıkla söylüyordun. Ama yine de mücadeleyi, ailen, dostların ve arkadaşların için hiç bırakmadın. Bizim hayatımıza, kalbimize dokundun. Bize kattıkların için minnettarım. Çalışkanlığınla, arkadaşlığınla örnek bir sağlık habercisiydin. İşin hiç kolayını seçmedin, hep nitelikli ve ödüllü haberlere imza attın. Gittiğin yerde huzur bul, neşen, gülümsemen hiç eksik olmasın. Seni çok seviyorum, seni hiç unutmayacağım. Eşine, ailene sabırlar diliyorum.”

ÇIKARSIZ SEVGİ VE DOSTLUK ONUNLA VÜCUT BULMUŞ SANKİ

Şulecan D. Toközlü

“Sevgili Tülay, tanıdığım en temiz yürekli en çalışkan en güçlü insanlardan. Çıkarsız sevgi ve dostluk onunla vücut bulmuş sanki. Özgür ve kabına sığmayan ruhu 17 senedir 45 kiloluk bedenine sıkışıp kalmışken o bizler için, sevdikleri ve tüm sevenleri için burada kalmak üzere çok büyük mücadele verdi. İnanılmaz bir sorumluluk duygusu, işine olan büyük saygısı ile kemoterapi bile alırken haber yazdı, hiç durmadı. Çok başarılı bir sağlık habercisi olarak onlarca ödül aldı. Ve bizlere bu dünyada ödüllerin en güzelini; sıcacık dostluğunu, unutulmaz yüzlerce güzel anıyı bıraktı. O ceylan gözleri kapansa da melek ruhu ile hep bizimle olacak. Yolu ışık olsun, ruhu huzur bulsun. Çok Sevgili Eşi Cumhur Üçler’e, tüm ailesine, sevenlerine, okurlarına, bu süreçte Tülay’ı hiç bırakmayan www.ntv.com.tr yöneticilerine, gazeteci dostlarına sabır diliyorum.”

HUZUR BUL GÜZEL ARKADAŞIM

Yeşim Sert Karaarslan

“Tülay’cımm...Bu kaçıncı ‘Neden?’ diye soruşum ve kaçıncı suskunluğum... Bu kaçıncı çok sevip kaybedişim ve bu kaçıncıdır derinden gidişi selamlayışım? Her kelime boğazımda düğüm düğüm, acın içinde çok büyük güzel arkadaşım benim. Ben umudu, cesareti, güzelliği sende izledim. Can Yücel'in ‘Mesele sevmek değil azizim. Kime sorsam herkes seviyor zaten… Mühim olan güzel sevebilmek... Kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan…’ mısralarındaki gibi kırgınsan da öfkeliysen de her duygunu öyle naif dile getirir ve öylesine güzel severdin ki. ‘Rüzgarın korkmadan tenine değmesini özler mi insan Yeşim? Korkmadan rüzgara yüzünü dönmek nasıl değerli? Yorgunum Yeşimcim’ demiştin telefon konuşmamızda. Biz direnmeyi, biz beklemeyi senden öğrendik ve eminim senin kadar sevmeyi hala öğrenemedik Tülay... Huzur bul güzel arkadaşım, seni seviyorum. İyi ki vardın ve hep bizimle olacaksın...”

ÇOK İYİ BİR GAZETECİ VE ÇOK İYİ BİR ARKADAŞ

Ziyneti Kocabıyık

“Tanıdığım en güçlü en cesur insan... çok iyi bir gazeteci, çok iyi bir arkadaş. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir an bu. Çok üzgünüm arkadaşım. Mücadelene bazen uzaktan bazen de yakından tanıklık ederken, hayata sarılmana ve her seferinde yeniden umutla başlamana hayran olduğum insan. Her zaman anılarımda o gülen yüzün, rengarenk iç dünyan, nezaketin, iyilik dolu kalbinle kalacaksın. Gittiğin yerde Allah’ım rahmetiyle, merhametiyle sarsın sarmalasın seni. Mekanın cennet olsun Tülay’ım...”