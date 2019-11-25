Gazeteci Talat Atilla kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları son günlerde Türkiye'nin gündemine oturdu. Talat Atilla, olayın büyümesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme yapan siyasetçinin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Talat Atilla ismi gündem olmasının ardından bizde sizler için Talat Atilla'nın kısaca hayatını derledik...

TALAT ATİLLA KİMDİR?

Talat Atilla 1968 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.

28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde ”Yılın Siyaset Yazarı” ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında ”Özel Haber” ödülünü aldı.

Talat Atilla 2002 yılında Turktime adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra internetoku adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir.

Talat Atilla 51 yaşındadır.