Son dakika: Türkiye en çok o ismi merak etti! Rahmi Turan, Muharrem İnce, Talat Atilla...

Türkiye son 7 günde en çok Rahmi Turan, Muharrem İnce, Talat Atilla isimlerini Google'da arattı. Tartışmalar devam ederken Google Trends raporlarına göre bu üç isimdende en çok merak edilen "Talat Atilla" oldu.

SON 7 GÜN ARAMA TREND YOĞUNLUĞU

Google'da en çok aranan kelimeleri gösteren Google Trends raporuna göre son 7 günde en çok aranan isim ilk sırada "Talat Atilla" yer aldı. İkinci sırada Rahmi Turan yer alırken, üçüncü sırada Muharrem İnce yer aldı.

(Sarı renk: Talat Atilla)

(Mavi renk: Rahmi Turan)

(Kırmızı: Muharrem İnce)

HARİTALI ARAMA HACMİ

Google Trends yoğunluk haritasına göre "Talat Atilla" her bölgede aranan isim oldu. Rahmi Turan 3 bölgede de aranırken, Muharrem İnce'nin yoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi'nde arandığı ortaya çıktı.

Not: Google Trends, Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan servistir.

(Sarı renk: Talat Atilla)

(Mavi renk: Rahmi Turan)

(Kırmızı: Muharrem İnce)

EN ÇOK YAPILAN ARAMA SORGULARI

Türkiye'de son 7 günde en çok aranan kelimelerin başında "Turan Atilla" yer aldı. (Liste ilk 5 sırayı göstermektedir)

Rahmi Turan Kimdir?

Rahmi Turan, 1939 yılında İstanbul’da doğdu ancak nüfus kaydına babası tarafından Bilecik olarak yazdırıldı.

Öğrencilik yıllarında spor muhabiri olarak gazeteciliğe başladı. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi.1960-61 yıllarında yedeksubay olarak vatani görevini yaptıktan sonra önce Yeni Sabah, sonra Akşam Gazetesi’nde önce spor muhabiri, sonra spor şefi ve spor sorumlu müdürü olarak görev yaptı. 1966-67 yıllarında Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin yarışmasında mizanpaj birincisi oldu.

1967 yılında Hürriyet Gazetesi’ne transfer oldu. Aynı yılın sonunda Hürriyet’in yan yayını olan Son Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne getirildi.

1968 yılının Kasım ayında, ön dönemin en ünlü gazete patronu olan Haldun Simavi, yeni çıkaracağı gazetenin sorumluluğunun 29 yaşındaki Rahmi Turan’a verdi. Turan, 26 Kasım 1968’de, ofset tekniği ile yayınlanan ilk gazetelerden olan Günaydın Gazetesi’ni kurup yayına başlattı. Günaydın Gazetesi kısa sürede Türkiye’nin en çok satan gazetesi haline geldi. Tirajı zaman zaman 1 milyonu aştı. 1969 yılında Günaydın Gazetesi’ndeki başarısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin mizanpaj başarı ödünü kazandı. Rahmi Turan 1983 yılında, Günaydın’ın yan yayını olan Tan Gazetesi’ni çıkardı. Mizah ve espri yönü ağır olan Tan bir buçuk milyon tiraja ulaşarak rekor kırdı. 1985 yılında Yeni Asır Grubu’nun patronu Dinç Bilgin’le anlaşan Rahmi Turan, Sabah Gazetesi’ni hazırlayıp yayın hayatına soktu. Sabah Gazetesi Rahmi Turan zamanında net 650 bin satışa ulaşarak Türkiye’nin önde gelen gazeteleri arasında yer almasını sağladı. Turan, 1989-90 yıllarında bir süre Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. 1989 yılında Bugün Gazetesi'ni, Asabi Gazetesi'ni Dinç Bilgin tarafından, 1990 yılında Meydan Gazetesi'ni, 1996 yılında Gözcü Gazetesi'ni Aydın Doğan tarafından kurdu ve yönetti. Tüm bu gazeteler yüksek tirajlara ulaştı. Daha sonra yayın hayatına geçen Sözcü Gazetesinin kurulmasında da yardımları olmuştur. Gazete yöneticiliği görevini bırakan Rahmi Turan Hürriyet Gazetesi’nde yaklaşık 3 yıl köşe yazarı olarak çalışmıştır. 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren haftada 4 gün Sözcü Gazetesinde "baş yazar" olarak yazı yazmaktadır. Rahmi Turan, Türkiye’de yüksek tirajlı gazete çıkartma rekortmenidir. Bugüne kadar 7 gazeteyi hazırlayıp yayın hayatına sokmuştur. Bu yalnız Türkiye’de değil, dünyada bir rekordur.

Emel hanım ile evli ve Murat ve Pınar adında iki çocuk babasıdır.

Muharrem İnce Kimdir?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964’de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova’nın Elmalık köyünde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. TBMM’de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, birçok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 19 Kasım 2015 tarihinde Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplamış ancak yeterli imzaya ulaşamadığı için olağanüstü kurultay yapılmadı.

2002 ve 2015 yılları arasında yapılan tüm genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürdü.

2018 yılında CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce yüzde 30,67 oy aldı. Muharrem İnce yüzde 52,54 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ardından seçimi ikinci sırada tamamladı.

Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, 2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” adlı bir kitap yazdı.

Talat Atilla kimdir?

Talat Atilla 1968 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.

28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde ”Yılın Siyaset Yazarı” ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında ”Özel Haber” ödülünü aldı.

Talat Atilla 2002 yılında Turktime adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra internetoku adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir.

Talat Atilla 51 yaşındadır.