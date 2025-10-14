Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gazeteci Hakan Tosun'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Gazeteci Hakan Tosun'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul Esenyurt'ta saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun'a yönelik saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yürürken görülen Tosun'un, motosikletli iki kişinin saldırısına uğradığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen ve yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası kimliği tespit edilen ve yakalanan şüphelilerden Abdurrahman M. emniyette; "Şahıs gece vakti uygunsuz hareketler yaparak ilerliyordu. Kendisini uyardım tartıştık. O bana saldırdı olay gerçekleşti. Yere düşünce ayrıldım. Benden önce birisi daha dövmüştü eli yüzü mordu" iddialarında bulundu. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 14.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:48
        Gazeteci Tosun'a saldırı görüntüleri çıktı
        Gazeteci Hakan Tosun, 10 Ekim'de Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramasının ardından hayatını kaybetti. Olay sonrası Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda olay gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yalnız yürüyen Hakan Tosun, bir süre sonra iki motosikletli tarafından darp edilerek saldırıya uğruyor. Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

        TUTUKLANDILAR

        Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 18 yaşındaki A.M. ile 24 yaşındaki A.Ş. adlı kişiler olduğu saptandı. 12 Ekim günü düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

        Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: "11.10.2025 tarihi saat 00.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili olarak; ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiş, H.T. isimli şahsın yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M. (18) ve A.Ş. (24) isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler 12.10.2025 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.”

        Saldırıya uğrayan Hakan Tosun hayatını kaybetti
        Saldırıya uğrayan Hakan Tosun hayatını kaybetti

        AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

        Olay sonrası kimliği tespit edilen ve yakalanan şüphelilerden Abdurrahman M. emniyette; “Şahıs gece vakti uygunsuz hareketler yaparak ilerliyordu. Kendisini uyardım tartıştık. O bana saldırdı olay gerçekleşti. Yere düşünce ayrıldım. Benden önce birisi daha dövmüştü eli yüzü mordu” iddialarında bulundu.

        “O DARP EDEN DE AYNI KİŞİ ÇIKTI”

        Esenyurt Polisi bu ifade üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Hakan Tosun’un olay yeri adrese geliş güzergahı geçmişe yönelik yeniden incelendi. Elde edilen görüntülerde şüphelinin dediği gibi Tosun’un yanına gelen bir kişi yüzüne tekme tokat atarak darp ettiği görüldü. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri o darp eden kişinin de yine son olayda Tosun’u darp eden Abdurrahman M. olduğunu tespit etti.

        AYNI KİŞİ İKİ KEZ SALDIRMIŞ

        Yapılan çalışmaya göre 18 yaşındaki Abdurrahman M. daha sonradan 24 yaşındaki arkadaşı Adnan Ş. ile birlikte ikinci kez Tosun’u darp ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

        Yazı Boyutu
