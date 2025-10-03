Gazeteci Fatih Altaylı için tutukluluğa devam kararı
Youtube kanalındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı hakim karşısına çıktı. Davada 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Sosyal medya kanallarından paylaştığı programda 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıktı.
DHA'nın haberine göre davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Ceza infaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.
Altaylı savunmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmediğini söyleyerek, "Siz sayın yargıçlar, o iki buçuk dakikalık konuşmayı izlerseniz, kastımın ne olduğunu da, bir tehdit kastımın olmadığını da çok net görürsünüz." ifadelerini kullandı.
DURUŞMA 26 KASIM'A ERTELENDİ
Mahkeme gazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.