Sosyal medya kanallarından paylaştığı programda 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Ceza infaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.

REKLAM advertisement1

Altaylı savunmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmediğini söyleyerek, "Siz sayın yargıçlar, o iki buçuk dakikalık konuşmayı izlerseniz, kastımın ne olduğunu da, bir tehdit kastımın olmadığını da çok net görürsünüz." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 26 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme gazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.