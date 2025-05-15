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        Haberler Gündem Gazeteci Can Ataklı için 4.5 yıl hapis istendi

        Gazeteci Can Ataklı için 4.5 yıl hapis istendi

        MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili olarak, "entübe edildi" şeklinde paylaşım yapan Gazeteci Can Ataklı hakkında "nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ataklı hakkında bu soruşturma kapsamında karakola giderek imza verme ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmıştı.

        Giriş: 15.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:43
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        Gazeteci Can Ataklı için 4.5 yıl hapis istendi
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        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gazeteci Can Ataklı'nın halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi.

        İddianamede dezenformasyonda kastın hem aldatma hem de yaymaya yönelik olduğu, dezenformasyonun; kamuya zarar verme veya çıkar elde etme kastıyla yanlış, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak üretilen, sunulan ve yayılan tüm bilgi türlerini kapsadığı; yalan haberin ise tamamıyla yalan olmasa da gerçek ve yalan haber karışımı olup zarar verme kastıyla paylaşılan içerikleri ifade ettiği vurgulandı.

        İddianamede Ataklı'nın sosyal medya hesabından "Bahçeli entübe edildi" ifadesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında resmi bir açıklama olmamasına rağmen kesin bir dil kullanarak, yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı kaydedildi ve Ataklı hakkında “Nitelikli Şekilde Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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